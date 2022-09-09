Андрей Бочкарев: Завершается архитектурная отделка станции «Марьина Роща» БКЛ

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Архитектурно-отделочные работы на станции «Марьина Роща» Большой кольцевой линии (БКЛ) метро практически завершены, а в наземном вестибюле готовы полностью. Об этом в пятницу, 9 сентября, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Платформенный участок станции «Марьина Роща» состоит из трех залов, отделенных друг от друга 10 пилонами — вытянутыми прямоугольными колоннами. Каждый пилон представляет собой сложную металлоконструкцию, отделка которой включает в себя 156 элементов мраморных изделий. На белый мрамор высшего сорта при производстве был нанесен кракелюр — насечка в виде паутины, придающая эффект мелких трещин, — рассказал он.

По словам заммэра, станция по архитектурному облику напоминает убранство старинных дворянских усадеб. Дизайн был определен на международном архитектурном конкурсе.

Помимо этого, на платформенном участке специалисты покрасили путевые стены, выполнили укладку пола серым гранитом «Мансуровский» и монтаж водозащитных металлозонтов на потолке. В настоящее время завершается облицовка всех 68 технических помещений станции, где устанавливаются инженерные системы, уточнил Бочкарев.

Он отметил, что отделка пересадочного перехода на станцию «Марьина Роща» Люблинско-Дмитровской линии метро также практически завершена. Возведение этой станции ведется на глубине порядка 70 метров. Она станет самой глубокой на линии.

На базе станции «Марьина Роща» БКЛ появится транспортно-пересадочный узел. В него также войдет действующая станция салатовой ветки метро и платформа МЦД-2, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого Бочкарев рассказал об архитектуре станций «Марьина Роща» и «Рижская» БКЛ метро.