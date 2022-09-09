Сергунина: В честь 875-летия Москвы в городских парках покажут более 30 спектаклей

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Мероприятия в честь Дня города подготовили в 22 парках. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина в пятницу, 9 сентября.

— В дни празднования 875-летия Москвы горожан и тех, кто решил провести выходные в столице, будут ждать самые разные события. Только в парках пройдет больше 100 мероприятий. Треть из них — театральные постановки. К примеру, посетители сада «Эрмитаж» смогут увидеть спектакли из репертуара сразу 10 театров, — рассказала она.

Также мероприятия пройдут в Измайловском парке, Лианозовском, Бабушкинском, в сквере по Олонецкому проезду, ландшафтном парке «Митино», парке 50-летия Октября, парке «Ангарские пруды», парке искусств «Музеон» и других.

Так, сад «Эрмитаж» 10 сентября приглашает москвичей на масштабный театральный фестиваль под открытым небом. А в Гончаровском парке состоятся шоу барабанщиков, выступления струнного квартета и ансамбля народных инструментов.

Фото: Пресс-служба Мосгорпарка

На сцене усадьбы Воронцово покажут спектакли для детей, также выступят мужской хор, духовой оркестр, гармонисты и участники популярных вокальных шоу. В парке «Красная Пресня» пройдет музыкальная программа, в рамках которой исполнители сыграют джаз и рок-н-ролл. В «Кузьминках» выступят кавер-группы. В Саду имени Баумана все коллективные и сольные выступления пройдут на сцене «Ракушка».

На окружных площадках фестиваля «День города», который пройдет 9–11 сентября, жители столицы смогут посетить спектакли столичных театров, а также концерты Валерии, Джигана, Олега Майами, Ирины Дубцовой и так далее. Об этом сообщили в четверг, 8 сентября, в пресс-службе оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».