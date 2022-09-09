Движение транспорта в центре и на западе Москвы ограничат из-за празднеств в честь Дня города

Фото: Андрей Любимов / АГН Москва

Россия, Москва, улица Хамовнический Вал Карта всех событий

В связи с проведением праздничных мероприятий в честь Дня города на нескольких улицах в Центральном и Западном административных округах временно ограничат движение. Об этом в пятницу, 9 сентября, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Так, нельзя будет проехать по участкам улиц Савельева, Доватора, 10-летия Октября, 3-й Фрунзенской, Ефремова, Трубецкой, проектируемого проезда № 2309, переулка Хользунова и дублера Комсомольского проспекта. Ограничения начнут действовать с 21:30 10 сентября, их снимут после завершения мероприятия в «Лужниках».

Кроме того, перекроют съезд с улицы Хамовнический Вал на улицу Доватора с 08:00 10 сентября. Также до окончания праздничного мероприятия будет недоступна парковка на участках перекрытий с 00:01 9 сентября.

1/2 Фото: Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 2/2 Фото: Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

С 10:00 до 23:00 10 сентября и с 13:00 до 21:00 11 сентября для передвижения транспорта закроют боковой проезд Кутузовского проспекта от пересечения с проектируемым проездом № 1138 до пересечения с улицей Генерала Ермолова, говорится на официальном сайте мэра Москвы.

До этого сообщалось, что безопасность жителей и гостей столицы во время празднования Дня города обеспечат более десяти тысяч человек.