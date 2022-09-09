Более 10 тысяч человек обеспечат безопасность во время празднования Дня города

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Россия, Москва, Тверская улица Карта всех событий

Во время праздничных мероприятий ко Дню города за порядком на улицах столицы будут следить свыше десяти тысяч человек. Об этом в пятницу, 9 сентября, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

В субботу, 10 сентября, для охраны порядка задействуют около 5,5 тысячи человек. Среди них более трех тысяч сотрудников полиции, почти две тысячи сотрудников Росгвардии, около 200 народных дружинников, а также 300 работников частных охранных организаций.

А в воскресенье, 11 сентября, безопасность жителей и гостей столицы обеспечат более пяти тысяч человек. Как отмечается, в их составе около трех тысяч полицейских, более двух тысяч росгвардейцев и по 50 человек народных дружинников и частных охранников.

При этом на участке Тверской улицы от Пушкинской площади до улицы Охотный Ряд организуют зону безопасности. Появятся контрольно-пропускные пункты, поэтому зайти будет возможно только после проверки. Кроме того, на нескольких улицах ограничат движение транспорта, говорится на официальном сайте мэра Москвы.

До этого руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк напомнил, что в День города в Москве в местах массового празднования ограничат продажу алкоголя.