Город в пять раз снизил арендную плату за землю столичной фармацевтической компании

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Московскому производителю инновационных фармацевтических средств предоставили льготную ставку аренды для двух земельных участков, чья общая площадь составляет 0,25 гектара. Об этом сообщил министр правительства Москвы, глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман.

— Город поддерживает столичные предприятия, в том числе предоставляет им пониженную ставку арендной платы за землю. Для промышленных комплексов она составляет 0,3 процента от кадастровой стоимости, — отметил он.

По словам руководителя ведомства, департамент на 10 лет предоставил такую льготу компании «Биотики». С ней заключили допсоглашения к двум договорам аренды. Эта мера позволит производителю ежегодно экономить порядка 500 тысяч рублей, уточнил Максим Гаман.

Прежде компания платила за аренду участков ежегодно почти 635 тысяч рублей. После предоставления льготы платеж снизится в пять раз — до 127 тысяч рублей, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что за пять месяцев в рамках антикризисной поддержки помощь от города в имущественно-земельной сфере получили более 1,3 тысячи столичных предпринимателей. Всего с заявлениями о получении различных льгот в этой сфере к городу обратились почти 1,7 тысячи компаний.