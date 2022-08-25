Ефимов: Более 1,3 тысячи предпринимателей получили помощь Москвы в имущественно-земельной сфере

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За пять месяцев в рамках антикризисной поддержки помощь от города в имущественно-земельной сфере получили более 1,3 тысячи предпринимателей. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в четверг, 25 августа.

— На данный момент с заявлениями о получении различных льгот в имущественно-земельной сфере к городу обратились почти 1,7 тысячи столичных предпринимателей. Соответствующая помощь уже предоставлена 80 процентам из них — это свыше 1,3 тысячи компаний, — сказал представитель мэрии.

Общая сумма поддержки достигла 14,2 миллиарда рублей, уточнил он. Заммэра добавил, что значительное количество заявок касалось получения отсрочки имущественно-земельных платежей за второй квартал 2022 года.

Город одобрил 807 подобных обращений, общая сумма перенесенных взносов составила почти 10,8 миллиарда рублей. По словам министра правительства Москвы, главы столичного департамента городского имущества Максима Гамана, инвесторы могут получить четыре вида отсрочки.

Наибольшая часть одобренных заявок — 628 — пришлась на арендаторов городских нежилых помещений, которым перенесли платежи на 407 миллионов рублей. Аналогичную помощь почти на 5,7 миллиарда рублей получили 107 арендаторов принадлежащих столице земельных участков, по которым изменена цель предоставления с эксплуатации на строительство.

При этом 56 владельцев 91 участка, где также был изменен вид разрешенного использования на строительство, перенесли взносы на сумму около 3,74 миллиарда рублей. Отсрочка по арендной плате за второй квартал в размере 0,98 миллиарда рублей предоставлена по обращениям 16 инвесторов, реализующих крупные инвестпроекты.

Кроме того, по обращениям 155 арендаторов земельных участков, оформленных для строительства, ставка арендной платы, установленная в рамках прогрессирующей шкалы на 2022 год, сохранится и в 2023-м. Это позволит девелоперам сэкономить более 2,74 миллиарда рублей.

Семь инвесторов, планирующих развивать в столице новые производства, получили землю без торгов по ставке один рубль в год. Они сэкономят почти 45 миллионов рублей на арендных платежах.

Льготными и минимальными ставками по аренде столичной недвижимости пользуются 339 предпринимателей, которые занимают городские помещения. Благодаря этому они экономят свыше 640 миллионов рублей ежегодно.

До этого Ефимов сообщил, что Москва выделит более 50 земельных участков для развития ж/д инфраструктуры.