Глава МИД Австрии не исключил возможности постепенного снятия санкций с России

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Министр по европейским и иностранным делам Австрии Александер Шалленберг допустил возможность постепенного снятия санкций с России и предложил Вену как место встречи для переговорщиков. Об этом дипломат сообщил в пятницу, 9 сентября.

При этом глава австрийского МИД уточнил, что санкции Европейского союза в отношении ряда граждан РФ останутся неизменными, передает РИА Новости.

До этого турецкий обозреватель Хасан Басри Ялчин в издании Sabah высказал мнение, что Европейский союз приближается к капитуляции перед Россией в вопросе энергоресурсов. Он считает, что Евросоюз не сможет решить проблему с поставками газа.

Ялчин отметил, что Европа не рассчитывает на помощь Соединенных Штатов в данном вопросе из-за неясных результатов выборов в Конгресс, которые должны пройти в ноябре. Если победу в них одержат республиканцы, то ЕС может лишиться поддержки США. В любом случае Америка не способна закрыть все потребности Европы в газе.

Он уверен, что РФ найдет новых покупателей для газа, а Евросоюз вряд ли обретет других экспортеров.

9 сентября газета Financial Times сообщила, что ряд стран, входящих в Европейский союз опасаются ответных мер России в случае введение потолка цен на газ.