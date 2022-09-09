Турецкий обозреватель заявил о скорой капитуляции ЕС перед Россией из-за газа

Фото: shutterstock

Европейский союз приближается к капитуляции перед Россией в вопросе энергоресурсов. Такое мнение высказал турецкий обозреватель Хасан Басри Ялчин в издании Sabah.

Он считает, что Евросоюз не сможет решить проблему с поставками газа.

— Если вы не находите решения, то сдаетесь. И я думаю, что Европа движется по пути капитуляции перед Россией из-за газа. Это поражение также будет означать ниспровержение западной системы, — написал журналист.

Ялчин отметил, что Европа не рассчитывает на помощь Соединенных Штатов в данном вопросе из-за неясных результатов выборов в Конгресс, которые должны пройти в ноябре. Если победу в них одержат республиканцы, то ЕС может лишиться поддержки США. В любом случае Америка не способна закрыть все потребности Европы в газе.

По словам обозревателя, европейским странам не хватит своих запасов голубого топлива. При этом стремления найти альтернативные поставки топлива не будут успешными, так как внутри региона есть внутренние противоречия и отсутствует политическая воля. Кроме того, не оправдался расчет на «слабость» Москвы.

— Российская экономика не рухнула за короткое время из-за санкций. Более того, оказалось, что Европе российский газ нужен больше, чем России — европейские деньги, — подчеркнул Ялчин.

Он уверен, что РФ найдет новых покупателей для газа, а Евросоюз вряд ли обретет других экспортеров.

Россия легко перенаправит поставки энергоресурсов азиатским партнерам. 9 сентября пройдет встреча министров энергетики стран Европейского союза. На ней планируется обсудить варианты сдерживания стремительного роста цен на газ и выдачу экстренных кредитов для участников мирового энергетического рынка.

По словам директора Фонда энергетического развития Сергея Пикина, за последнее десятилетие европейские страны столкнулись с серьезным энергетическим кризисом. В этом виноваты западные политики, которые вводили антироссийские санкции и тем самым спровоцировали рост цен на топливо.