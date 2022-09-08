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Россия легко перенаправит поставки энергоресурсов азиатским партнерам

Александр Зосимов
В мире
Россия легко перенаправит поставки энергоресурсов азиатским партнерам
Фото: Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

9 сентября пройдет встреча министров энергетики стран Европейского союза. На ней планируется обсудить варианты сдерживания стремительного роста цен на газ и выдачу экстренных кредитов для участников мирового энергетического рынка.

По словам директора Фонда энергетического развития Сергея Пикина, за последнее десятилетие европейские страны столкнулись с серьезным энергетическим кризисом. В этом виноваты западные политики, которые вводили антироссийские санкции и тем самым спровоцировали рост цен на топливо.

Если европейские государства решат полностью отказаться от российского газа, то их запасы очень быстро иссякнут. А найти альтернативного поставщика голубого топлива получится не ранее, чем в 2025 году. Стараясь избежать усугубления кризиса, ЕС пытается установить выгодные для себя цены на газ. Но западные политики зря думают, что Россия по их указке будет поставлять дешевое топливо в страны Европы, заявил Сергей Пикин.

— Антироссийские санкции, в частности против «Северного потока — 2», привели к тому, что Международная группа клубов взаимного страхования судовладельцев решила не работать с судами магистрального газопровода, — говорит Пикин. — Наша страна разрабатывает меры, чтобы избежать последствий запрета. Это касается сотрудничества с дружественными странами или создания собственной страховой организации.

Правда, в этом случае необходимо, чтобы ее признали другие государства. Например, страны Ближнего Востока.

— В условиях антироссийских санкций государство думает о том, чтобы перенаправить потоки энергоресурсов. На данный момент Россия старается ориентироваться на Африку и Азию, — отмечает Пикин. — Кстати, сейчас мы отмечаем рекордные поставки российской нефти в Индию и Китай.

Эксперт добавил, что наша страна успешно отражает западные удары в энергетической отрасли, поэтому мы не будем соглашаться на какие-либо ультиматумы ЕС.

— Тем более вряд ли Европа откажется от российского топлива. Просто схемы ее покупки теперь будут более изощренными, — сообщил Сергей Пикин.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Константин Симонов, генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности, профессор финансового университета при правительстве России:

— Многие иностранные политики, особенно западные, стремятся задать мировые тренды в сфере энергетики на ближайшие десять лет. Например, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Драматичность ситуации в том, что этим занимаются люди, которые не разбираются в теме.

А специалисты молчат, потому что знают, как реально обстоят дела. То, что сейчас делают иностранные власти в сфере энергетики, это попытка Еврокомиссии создать социалистическую экономику, где она будет устанавливать свои правила.

Евросоюз (ЕС) газопроводы Кредиты Энергетика
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