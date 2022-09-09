«Яндекс» приобрел сервис доставки еды Delivery Club

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Сервис доставки Delivery Club переходит в собственность «Яндекса». Об этом свидетельствует документ, опубликованный на официальном сайте Единого государственного реестра юридических лиц.

Отмечается, что после закрытия сделки «Яндекс.Еда» совместно с приобретенным сервисом доставки создают единую технологическую платформу, сохранив бренды.

23 августа в пресс-службе VK сообщили, что компания планирует приобрести 100 процентов акций доставки Delivery Club и передать их компании «Яндекс». Тогда же стало известно, что сам VK-сервис получит партнерские «Новости» и «Дзен» в рамках договора.

30 августа стало известно, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России одобрила ходатайства по проведению сделки между VK и «Яндексом». Как уточняется, одним из требований являлось отсутствие преимуществ для ресторанов и доставщиков, которые используют сервис «Яндекс.Еда», по отношению к другим агрегаторам заказов.

Генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков рассказал «Вечерней Москве», что поменяется для пользователей сервисов «Яндекса» и VK.