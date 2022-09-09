Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

«Яндекс» приобрел сервис доставки еды Delivery Club

Лала Манушакян
Общество
«Яндекс» приобрел сервис доставки еды Delivery Club
Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Сервис доставки Delivery Club переходит в собственность «Яндекса». Об этом свидетельствует документ, опубликованный на официальном сайте Единого государственного реестра юридических лиц.

Отмечается, что после закрытия сделки «Яндекс.Еда» совместно с приобретенным сервисом доставки создают единую технологическую платформу, сохранив бренды.

23 августа в пресс-службе VK сообщили, что компания планирует приобрести 100 процентов акций доставки Delivery Club и передать их компании «Яндекс». Тогда же стало известно, что сам VK-сервис получит партнерские «Новости» и «Дзен» в рамках договора.

30 августа стало известно, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России одобрила ходатайства по проведению сделки между VK и «Яндексом». Как уточняется, одним из требований являлось отсутствие преимуществ для ресторанов и доставщиков, которые используют сервис «Яндекс.Еда», по отношению к другим агрегаторам заказов.

Генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков рассказал «Вечерней Москве», что поменяется для пользователей сервисов «Яндекса» и VK.

Бизнес Яндекс Доставка
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Инструкции
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

XXI век: человек и техника

Андрей Лукутин
Андрей Лукутин

К традициям пусть приобщает семья

Юрий Московский
Юрий Московский

Русское никуда не исчезнет

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Проводили лето весело с песнями и рекордами

Ольга Беликова
Ольга Беликова

Впечатлились даже аргентинцы

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Первый шаг навстречу новому Русскому миру

Александр Алпатов
Александр Алпатов

Встречаем рассвет одними из первых

Все мнения
О проекте