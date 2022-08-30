Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

ФАС одобрила ходатайства о сделке между VK и «Яндексом»

Александр Афонин
Экономика
ФАС одобрила ходатайства о сделке между VK и «Яндексом»
Фото: Вечерняя Москва

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России одобрила ходатайства по проведению сделки между VK и «Яндексом». Об этом сообщили в пресс-службе регулятора во вторник, 30 августа.

— ФАС одобрила с предписаниями ходатайства VK и «Яндекса». Требования службы направлены на сохранение конкуренции на соответствующих рынках, — говорится в сообщении.

Одним из требований ФАС стало отсутствие каких-либо преимуществ для ресторанов и доставщиков, использующих сервис «Яндекс.Еда», по отношению к другим агрегаторам заказов. Для партнеров сервисов предписание обеспечивает сохранение размера и порядок формирования вознаграждения в течение трех лет с момента совершения сделки.

При этом VK получило одобрение о покупке платформы «Дзен» и агрегатора «Новости», отмечается на сайте ФАС.

23 августа стало известно, что VK приобретет 100 процентов акций сервиса доставки Delivery Club и передаст его «Яндексу». Сделка будет совершена в рамках обмена активами с «Яндексом». VK, как уточняется, получит сервисы «Дзен» и «Новости».

24 августа ФАС получила ходатайство от компаний VK и «Яндекс» о приобретении Delivery Club, агрегатора «Новости» и сервиса «Дзен». Уточняется, что ведомство должно было оценить влияние сделок на соответствующие рынки «в установленном порядке».

Генеральный директор информационно-аналитического агентства «TelecomDaily» Денис Кусков рассказал «Вечерней Москве», что поменяется для пользователей сервисов «Яндекса» и VK. По его словам, на данный момент сложно определить, насколько успешно будет функционировать сервис «Новости» под управлением VK.

ВКонтакте Яндекс ФАС
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Кто виноват?

Алексей Нагорный
Алексей Нагорный

Соколиная Гора преобразилась

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Почему затягиваются боевые действия на Украине

Никита Миронов
Никита Миронов

Рокер рокера не всегда поймет

Владимир Голубев
Владимир Голубев

Просите заводчика предъявить документы

Евгений Дятлов
Евгений Дятлов

Насладиться искусством, восхититься Байкалом

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Нам привет из Лондона

Все мнения
О проекте