ФАС одобрила ходатайства о сделке между VK и «Яндексом»

Фото: Вечерняя Москва

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России одобрила ходатайства по проведению сделки между VK и «Яндексом». Об этом сообщили в пресс-службе регулятора во вторник, 30 августа.

— ФАС одобрила с предписаниями ходатайства VK и «Яндекса». Требования службы направлены на сохранение конкуренции на соответствующих рынках, — говорится в сообщении.

Одним из требований ФАС стало отсутствие каких-либо преимуществ для ресторанов и доставщиков, использующих сервис «Яндекс.Еда», по отношению к другим агрегаторам заказов. Для партнеров сервисов предписание обеспечивает сохранение размера и порядок формирования вознаграждения в течение трех лет с момента совершения сделки.

При этом VK получило одобрение о покупке платформы «Дзен» и агрегатора «Новости», отмечается на сайте ФАС.

23 августа стало известно, что VK приобретет 100 процентов акций сервиса доставки Delivery Club и передаст его «Яндексу». Сделка будет совершена в рамках обмена активами с «Яндексом». VK, как уточняется, получит сервисы «Дзен» и «Новости».

24 августа ФАС получила ходатайство от компаний VK и «Яндекс» о приобретении Delivery Club, агрегатора «Новости» и сервиса «Дзен». Уточняется, что ведомство должно было оценить влияние сделок на соответствующие рынки «в установленном порядке».

Генеральный директор информационно-аналитического агентства «TelecomDaily» Денис Кусков рассказал «Вечерней Москве», что поменяется для пользователей сервисов «Яндекса» и VK. По его словам, на данный момент сложно определить, насколько успешно будет функционировать сервис «Новости» под управлением VK.