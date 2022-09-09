Более девяти тысяч жителей САО получили новые квартиры по программе реновации

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Россия, Москва, Северный административный округ Карта всех событий

С начала реализации программы реновации город предложил равнозначное жилье 11 тысячам жителей Северного административного округа, из которых уже более девяти тысяч человек получили новые квартиры. Об этом в пятницу, 9 сентября, сообщил министр правительства Москвы, глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман.

— Программа реновации началась на севере столицы в ноябре 2018 года. Сейчас в семи районах САО идет активное переселение. Новоселье отметили уже более девяти тысяч москвичей, заключивших с департаментом соответствующие договоры, — рассказал он.

Руководитель ведомства отметил, что остальные участники программы готовятся к переезду в равнозначное жилье или воспользовались возможностью покупки дополнительных «квадратов».

Процесс переселения идет в районах Войковский, Бескудниковский, Головинский, Западное Дегунино, Дмитровский, Коптево и Тимирязевский. Полностью завершилось переселение в Молжаниновском районе, уточнил Максим Гаман.

По его словам, в общей сложности на севере Москвы в программу реновации включили 514 домов, чья общая площадь составляет порядка 1,8 миллиона квадратных метров.

Отделка квартир и нежилых помещений соответствует стандартам программы реновации. Первые этажи домов предназначены для размещения предприятий сферы услуг и коммерческих организаций, передает официальный сайт мэра Москвы.

Накануне сообщалось, что более 11,3 тысячи столичных семей получили новые квартиры по реновации с начала текущего года.