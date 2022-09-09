Городские службы благоустроили 18 исторических переулков ко Дню города

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

В рамках проекта по благоустройству переулков районов Арбат и Хамовники городские службы облагородили 18 исторических мест столицы в преддверии Дня города. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города Петр Бирюков в пятницу, 9 сентября.

— Ко Дню города сделали подарок москвичам — завершили основные работы по благоустройству 18 исторических переулков районов Арбат и Хамовники в центре столицы. Главной задачей было сохранить колорит этих территорий, добавив им комфорта и функциональности. Результатом проведенных работ стало создание новых прогулочных маршрутов и обновление ряда значимых центров притяжения — скверов и общественных пространств, — подчеркнул Бирюков.

Он добавил, что небольшой музей под открытым небо появился в сквере Мигеля Идальго. Так, специалисты воссоздали исторический фрагмент мощения в соответствии с фасадным видом мостовой XIX века.

Для пешеходов и водителей, как уточняется, улучшили тротуары и заменили асфальтовое покрытие проезжей части, а также установили более 500 фонарей. Также специалисты провели работы по озеленению дворовых территорий.

Глава комплекса отметил, что старт работ по озеленению территорий в переулках Арбата и Хамовников запланирован на конец осени. В список исторических переулков по благоустройству также вошли Денежный, Глазовский, Плотников, Большой Афанасьевский, Чертольский, Гагаринский, Большой и Малый Могильцевские, Чистый и другие.

До этого Петр Бирюков сообщил об усиленной работе городских служб в связи с проведением праздничной программы, приуроченной ко Дню города.