Фото: er.ru

Соединенные Штаты «замучаются пыль глотать», если предпримут попытку взломать полномочия постоянных членов Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН). Об этом в пятницу, 9 сентября, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

Он отметил, что американцы заговорили о неких «компромиссах в реформировании» Совбеза ООН и отказе от сохранения «статус-кво». Медведев подчеркнул, что компромиссы могут быть разными.

— Если речь идет о попытке взлома полномочий постоянных членов Совбеза, предпринимаемой США в зоологическом антироссийском угаре, то тут они замучаются пыль глотать, — пояснил политик.

В противном случае ООН ждет та же судьба, что и обанкротившуюся Лигу наций, предупредил Медведев в Telegram-канале.

Недавно первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров заявил, что ситуация с невыдачей виз делегации России для участия в Генассамблее ООН говорит о том, что штаб-квартиру организации следует переносить из Соединенных Штатов в другую страну.

В качестве новой площадки для штаб-квартиры ООН сенатор предложил Швейцарию или Австрию. Он также возмутился, что государство — основатель ООН и постоянный член Совбеза столкнулось с препятствиями, а его представителям не дали принять личное участие в Генассамблее.