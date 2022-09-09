Румынский военный корабль подорвался на мине в Черном море

Фото: Official U.S. Navy Page / Michael Gendron

Румынский военный корабль подорвался на мине, которую должен был обезвредить возле порта Констанца в Черном море. Об этом в пятницу, 9 сентября, сообщила пресс-служба Военно-морских сил Румынии.

Отмечается, что речь идет о морском буксире «Лейтенант Димитрие Николеску» (DM-29). Накануне вечером судно прибыло в район дрейфующей мины, чтобы ее обезвредить.

— Хотя с наступлением темноты были приняты меры безопасности, из-за неблагоприятных погодных условий военный корабль подорвался на морской мине, которую шторм унес по течению, — говорится в сообщении.

На борту корабля прибыли водолазы, однако порывы ветра не позволили им приблизиться к мине. Уточняется, что при взрыве никто из 75 членов экипажа не пострадал.

Из порта Констанца вышло судно для помощи команде и буксировки поврежденного корабля, передает РИА Новости.

В конце июля стало известно, что Министерство обороны России предложило обязать иностранные военные и государственные суда заходить в акваторию Северного морского пути только по разрешению. Ведомство предложило дополнить нынешнее законодательство положением, согласно которому кораблям из других стран необходимо за 90 дней до захода в СМП уведомить об этом по дипломатическим каналам.