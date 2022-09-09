«Она останется королевой»: Александр Добровинский назвал главный поступок Елизаветы II

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

В связи со смертью королевы Великобритании Елизаветы II адвокат Александр Добровинский посвятил погибшей пост в своем блоге и рассказал, какими чертами отличалась, по его мнению, британская королева.

Так, юрист выразил свое удивление, насколько современной королевой была Елизавета II.

— Для меня она останется королевой удивительно современной. И вот почему: именно она настояла на том, чтобы еще в далеком 1965 году подыграть народу и возвести любимца английского футбола Стенли Мэтьюза в титул сэра, — написал Добровинский.

Он пояснил, что в те времена при королеве простой футболист был впервые удостоен такого титула. При этом такая шокирующая на тот момент новость, как уточняется, сопровождалась гневными взглядами и разговорами аристократии.

В истории правления Англии такой поступок являлся смелым и непростым для правящего класса, отметил адвокат в своем Telegram-канале.

8 сентября королева Великобритании Елизавета II скончалась в возрасте 96 лет. «Вечерняя Москва» вспомнила самые яркие моменты из жизни ушедшего монарха.