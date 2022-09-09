Андрей Бочкарев: Пройден первый тоннель между «Вавиловской» и «Новаторской» на Троицкой линии метро

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Россия, Москва, Ленинский проспект Карта всех событий

Завершена проходка первого перегонного тоннеля между будущими станциями «Вавиловская» и «Новаторская» на центральном участке строящейся Троицкой линии метрополитена. Об этом в пятницу, 9 сентября, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Тоннелепроходческий механизированный комплекс (ТПМК) «Светлана» диаметром шесть метров прошел правый перегонный тоннель протяженностью 1050 метров между станциями «Вавиловская» и «Новаторская» Троицкой линии метро, — рассказал он.

Заммэра отметил, что в настоящее время ведется проходка соседнего левого тоннеля между этими станциями при помощи ТПМК «Людмила», который преодолел уже 90 процентов запланированного пути.

Генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов добавил, что проходка правого перегонного тоннеля велась под аллеей Ленинского проспекта и подземным пешеходным переходом в условиях плотной городской застройки с большим количеством инженерных коммуникаций.

— На перегоне достаточно разнообразная гидрогеология — «Светлана» начала работу в мелких и пылеватых песках, а завершила в полутвердых суглинках с включениями щебня, выйдя в демонтажную камеру в составе станционного комплекса «Новаторская», — уточнил он.

По словам главы холдинга, а общей сложности этот щит прошел в столице 16 километров тоннелей на участках Арбатско-Покровской, Люблинско-Дмитровской, Калининской, Некрасовской и Солнцевской линий подземки.

До этого Бочкарев сообщил, что архитектурно-отделочные работы на станции «Марьина Роща» Большой кольцевой линии метро практически завершены, а в наземном вестибюле они готовы полностью.