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Общественный штаб: Все политические партии подчеркнули высокий уровень организации ДЭГ в Москве

Елена Самойлова
Город
Общественный штаб: Все политические партии подчеркнули высокий уровень организации ДЭГ в Москве
Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

Все политические партии подтвердили высокий уровень организации дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в столице. Об этом в пятницу, 9 сентября, сообщил заместитель руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Александр Асафов.

— На данный момент те цифры, более 700 тысяч выданных бюллетеней, — это, на мой взгляд, очень хорошие цифры, которые показывают, что и партии, и избиратели высоко оценивают сам инструмент, сам способ дистанционного электронного голосования. Он для них технически безопасен, соответственно, им пользуются, — заявил Асафов.

Он отметил, что внутри политических партий наблюдают за дистанционным электронным голосованием. Все партии, в том числе и парламентские, так или иначе формируют группы электронных наблюдателей, резюмировал замглавы штаба.

На столичных выборах работает более 15 тысяч наблюдателей. Как отметил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2022 году Вадим Ковалев, на местах проведения задействованы группа разбора, мобильные группы, а также специалисты из видеоцентра.

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