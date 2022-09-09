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ЕК, Всемирный банк и Киев оценили стоимость восстановления Украины в 349 миллиардов долларов

Елена Самойлова
В мире
ЕК, Всемирный банк и Киев оценили стоимость восстановления Украины в 349 миллиардов долларов
Фото: flickr/european_parliament

Еврокомиссия (ЕК), власти Киева и Всемирный банк оценили стоимость восстановления Украины в 349 миллиардов долларов. Соответствующее заявление опубликовали на сайте ЕК в пятницу, 9 сентября.

— Правительство Украины, Европейская комиссия и Всемирный банк вместе с партнерами оценивают текущую стоимость реконструкции и восстановления Украины в 349 миллиардов долларов, — говорится в сообщении.

В документе указано, что эта цифра ожидаемо возрастет в ближайшие несколько месяцев, поскольку боевые действия еще продолжаются, передает ТАСС.

До этого министр юстиции Украины Денис Малюська заявил, что Киев хочет добиться принятия резолюции в ООН, чтобы потом взыскать с России 300 миллиардов долларов «ущерба», нанесенного в ходе специальной военной операции. Чиновник отметил, что для этого Украину должны поддержать две трети присутствующих на заседании Генассамблеи стран.

7 сентября постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя сказал, что обвинения Соединенных Штатов в адрес России о создании фильтрационных лагерей для украинских беженцев являются ложными. Он подчеркнул, что украинцы добровольно въезжают в РФ и при пересечении границы проходят регистрацию по аналогии с действующими в странах ЕС механизмами в отношении беженцев, а не фильтрацию.

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