Почти 350 тысяч жителей столицы привязали «Тройку» в личном кабинете «Метро Москвы»

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Почти 350 тысяч москвичей воспользовались мобильным приложением «Метро Москвы» и привязали свою карту «Тройка» в личном кабинете. Об этом сообщили в столичной пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города в пятницу, 9 сентября.

— С приложением «Метро Москвы» ваши билеты точно не потеряются. Привяжите «Тройку» в личном кабинете, чтобы вы легко могли управлять картой онлайн. Только за этот год вы привязали почти 350 тысяч «Троек» в личном кабинете, а с ноября 2020-го — больше 1,1 миллиона, — отметили в ведомстве.

Так, с помощью приложения пассажиры столичного транспорта могут приобрести билет на «Тройку», пополнить кошелек или подключить автопополнение. Помимо этого, сервис дает возможность совершить бесплатную пересадку на наземном городском транспорте, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

Также в преддверии Дня города департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города 10 сентября выпустит лимитированные «Тройки» с двумя дизайнами. Всего будет выпущено десять тысяч экземпляров.