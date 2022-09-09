«Это бунт»: психолог объяснила поведение дочерей Глюкозы

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Недавно на светском мероприятии в Москве певица Глюкоза появилась вместе со своими дочерями в черных облегающих платьях, общественность посчитала, что несовершеннолетние дети одеты слишком откровенно. Психолог Ирена Сирма объяснила, чем обусловлено поведение девочек.

— Это девочки-подростки. Подростковый возраст — это бунт. Противопоставление себя социуму. Период проб и ошибок, сепарация с мамой, психологическое отделение от мамы. И здесь очень важно пройти этот возраст, — отметила она.

По словам психолога, надевая перчатки, платья с открытыми плечами, девочки тестируют свою женственность. При этом было бы неправильно, если бы они не проживали этот возраст сейчас, так как им бы пришлось это делать в более позднем возрасте.

При этом труднее всего матери девочек-подростков, а Глюкоза в свою очередь прекрасно с этим справляется, принимая индивидуальность девочек и ставя им границы.

Специалист подчеркнула, что если так вести себя с подростками и давать им свободу в самовыражении, то в будущем они будут уважать себя и свое мнение, передает Пятый канал.

На днях старшая дочь певицы Лидия заявила о том, что она стала «небинарной персоной», и попросила близких и журналистов называть ее мужским именем — Рэй. Дети Анджелины Джоли, Шарлиз Терон, Мадонны, Дженнифер Лопес, Наоми Уоттс и многих других мировых селебрити называют себя квир-персонами. «Вечерняя Москва» узнала, как следует воспринимать подобное родителям и как выяснить, не является ли заявление ребенка всего лишь веянием моды, а не истинным желанием.