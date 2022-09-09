Более 550 социальных учреждений в Москве получили отопление по заявкам

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В столице подали отопление в более чем 550 социальных учреждений по заявкам. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков в пятницу, 9 сентября.

— Пять дней назад из-за резкого похолодания в городе начался отопительный сезон, в рамках которого приступили к включению отопления в учреждениях социальной сферы по заявкам администраций. К настоящему времени теплоноситель подается в более чем 550 социальных учреждений, среди которых больницы, детские сады, школы, — рассказал он.

По словам заммэра, система теплоснабжения была полностью подготовлена к осенне-зимнему сезону еще к 1 сентября, передает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

Решение о начале отопительного сезона в столице в полном объеме будет принято с учетом погодных условий, а процедура включения отопления займет несколько дней. В первую очередь отопление подается во все социальные учреждения — школы, детские сады, больницы и поликлиники. Параллельно тепло начинают подавать в жилые дома и офисные здания, а после — на предприятия торговли и промышленности.