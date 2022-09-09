Музей Победы привез в ЛНР выставку о Михаиле Матусовском в рамках проекта «Наши традиции»

Фото: Музей Победы

В государственной академии культуры и искусств Луганска открылась выставка «Михаил Матусовский: «Моя родина сделала меня поэтом» в рамках проекта «Наши традиции». Об этом сообщили в пресс-службе московского Музея Победы в пятницу, 9 сентября.

— Открытие выставки о выдающемся земляке стало подарком проекта «Наши традиции» жителям Луганска в преддверии Дня города. И очень символично, что экспозиция размещена в стенах академии, которая носит имя этого известного поэта. Всего же в сентябре жители ЛНР увидят 13 новых выставок в рамках второго этапа проекта, — рассказал директор Музея Победы, заместитель секретаря Общественной палаты РФ Александр Школьник.

В рамках выставки посетители смогут узнать о жизни и творчестве уроженца Луганска Михаила Матусовского, автора текста легендарной песни «С чего начинается Родина?». Там представлены многочисленные автографы песен советских композиторов, а также архивные письма с фронта, фотографии, телеграммы, афиши, литературные рукописи.

Экспозицию в рамках проекта «Наши традиции» предоставил Российский национальный музей музыки. Проект реализуют Министерство культуры РФ и Музей Победы при поддержке Министерства культуры, спорта и молодежи ЛНР.

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