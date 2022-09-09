«Придумали новое течение»: менеджер Витаса рассказал, где все эти годы пропадал певец

Фото: Вечерняя Москва

Пользователи Сети в последние годы активно обсуждают, куда с экранов телевизора и концертных площадок пропал Витас — известный некогда певец с необычным голосом. В последний раз на сайтах информационных агентств имя легенды «нулевых» мелькало в конце прошлого года, когда артист сообщил СМИ о том, что Новый год он планирует встретить в бункере без света. После этого он «пропал с радаров». «Вечерняя Москва» поинтересовалась у представителя артиста Сергея Пудовкина, чем занимался весь год музыкант и где он находится сейчас.

По словам менеджера Витаса, в допандемийный период артист активно давал концерты в странах Азии, где обрел небывалую популярность:

— Мы активно ездили по азиатским странам — Южная Корея, Япония и Китай, где Витас выступал, став в этих регионах практически национальным героем. Когда же началась пандемия коронавируса, у нас планы изменились и живые гастроли пришлось отменить. Но мы придумали новое течение, которое сегодня известно как «аватар». Уже полтора года мы даем дистанционные концерты, используя 3D-модель Витаса, который выступает для азиатских зрителей.

По словам Пудовкина, цифровая вселенная, которая оживает на глазах и становится частью реального мира, стала весьма успешным проектом, заменив живые концерты:

— Мы и сейчас так работаем. У нас есть зеленая студия в Подмосковье, там стоит необходимое оборудование, где мы записываем, сводим концерт и выпускаем в эфир. Даже сейчас у нас готовится концерт, который начнется через 15 минут и будет длиться полтора часа.

Собеседник «ВМ» уточнил, что такой формат выступлений позже позаимствовали создатели шоу «Аватар», которое выходит на канале НТВ.

Пудовкин отметил, что сегодня Витас находится в РФ и работает вместе со своей командой над созданием цифровых концертов.