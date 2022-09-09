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Столтенберг: Украина может перестать существовать как независимое государство

Лала Манушакян

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Столтенберг: Украина может перестать существовать как независимое государство
Фото: flickr/nato

Украина может перестать существовать как независимое государство в случае прекращения Киевом боевых действий, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в пятницу, 9 сентября, во время пресс-конференции в Брюсселе с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

— Если Россия прекратит боевые действия, то наступит мир, если Украина прекратит, то она перестанет существовать как независимое государство, — цитирует Столтенберга РИА Новости.

8 сентября Блинкен сообщил, что власти США выделят Украине и 18 ее соседям дополнительный пакет военный помощи, сумма которого составляет 2,2 миллиарда долларов. Он добавил, что с начала президентства Джо Байдена в рамках военной помощи Украине было выделено около 15,2 миллиарда долларов.

13 июля Столтенберг заявил, что странам Евросоюза необходимо прекратить жаловаться из-за ситуации на Украине. ЕС, по словам генсека НАТО, необходимо платить за последствия санкций против России и за помощь Украине. Иначе впоследствии они потеряют еще больше финансов.

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