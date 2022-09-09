Остановка автобусов № 824 в районе Нагатинского Затона не будет работать 10 сентября

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

В субботу, 10 сентября, остановка «Причал Кленовый бульвар» для автобусов № 824 на юге Москвы не будет функционировать в период проведения праздничных мероприятий начиная с 7:30 утра. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города в пятницу, 9 сентября.

— 10 сентября с 7:30 до окончания мероприятия не будет работать остановка «Причал Кленовый бульвар» для автобусов 824 в сторону метро «Коломенская», — отмечается в ведомстве.

Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно

Такие изменения связаны с организацией зоны посадки для пассажиров Парада судов. Москвичам и гостям столицы рекомендуется использовать остановку «Нагатинская набережная, 48», передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Также 7 сентября в пресс-службе мэра и правительства москвичей предупредили, в связи с подготовкой к празднованию юбилея столицы на Тверской улице временно перекроют несколько участков. Ограничения будут действовать в период с 5 по 12 сентября.