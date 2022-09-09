Более 840 тысяч москвичей уже проголосовали на выборах мундепов через ДЭГ

Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

Уже 842 тысячи москвичей проголосовали на выборах муниципальных депутатов через систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Об этом в пятницу, 9 сентября, сообщила председатель Московской городской избирательной комиссии Ольга Кириллова.

— По моим сведениям, на момент 15:00, используя дистанционное электронное голосование, проголосовало 842 тысячи избирателей. На этот же час на участках проголосовало 77 тысяч 584 избирателя, — заявила она.

С момента начала выборов никаких значимых нарушений, жалоб не поступало, добавила Кириллова. По ее словам, все проходит в штатном режиме. Всего на специальную горячую линию выборов поступило 64 звонка, передает агентство городских новостей «Москва».

В столице в пятницу стартовало голосование на выборах депутатов представительных органов местного самоуправления. Москвичи до 11 сентября смогут принять участие в голосовании на избирательном участке или на онлайн-платформе. При этом уточняется, что цифровые ключи исключают какие-либо кибератаки при подсчете результатов, а также надежно шифруют голоса избирателей.

На столичных выборах работает более 15 тысяч наблюдателей. Как отметил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2022 году Вадим Ковалев, на местах проведения задействованы группа разбора, мобильные группы, а также специалисты из видеоцентра.