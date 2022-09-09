Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Система онлайн-голосования в Москве отразила около 4 тысяч кибератак

Лала Манушакян
Город
Система онлайн-голосования в Москве отразила около 4 тысяч кибератак
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Система онлайн-голосования в Москве отразила почти четыре тысячи хакерских атак. Об этом заявил глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Вадим Ковалев в эфире «Соловьев Livе» в пятницу, 9 сентября.

— Уже порядка 4 тысяч атак хакерских было направлено на систему электронного голосования. <…> Но система держится, — передает слова Ковалева «Москва 24».

В столице в пятницу стартовало голосование на выборах депутатов представительных органов местного самоуправления. Москвичи до 11 сентября смогут принять участие в голосовании на избирательном участке или на онлайн-платформе. При этом уточняется, что цифровые ключи исключают какие-либо кибератаки при подсчете результатов, а также надежно шифруют голоса избирателей.

К 15:00 пятницы на выборах муниципальных депутатов через систему дистанционного электронного голосования проголосовали уже 842 тысячи москвичей. Как сообщила председатель Московской городской избирательной комиссии Ольга Кириллова, никаких жалоб или значимых нарушений не зафиксировано.

Электронное голосование Москва Выборы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Инструкции
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

XXI век: человек и техника

Андрей Лукутин
Андрей Лукутин

К традициям пусть приобщает семья

Юрий Московский
Юрий Московский

Русское никуда не исчезнет

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Проводили лето весело с песнями и рекордами

Ольга Беликова
Ольга Беликова

Впечатлились даже аргентинцы

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Первый шаг навстречу новому Русскому миру

Александр Алпатов
Александр Алпатов

Встречаем рассвет одними из первых

Все мнения
О проекте