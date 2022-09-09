Система онлайн-голосования в Москве отразила около 4 тысяч кибератак

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Система онлайн-голосования в Москве отразила почти четыре тысячи хакерских атак. Об этом заявил глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Вадим Ковалев в эфире «Соловьев Livе» в пятницу, 9 сентября.

— Уже порядка 4 тысяч атак хакерских было направлено на систему электронного голосования. <…> Но система держится, — передает слова Ковалева «Москва 24».

В столице в пятницу стартовало голосование на выборах депутатов представительных органов местного самоуправления. Москвичи до 11 сентября смогут принять участие в голосовании на избирательном участке или на онлайн-платформе. При этом уточняется, что цифровые ключи исключают какие-либо кибератаки при подсчете результатов, а также надежно шифруют голоса избирателей.

К 15:00 пятницы на выборах муниципальных депутатов через систему дистанционного электронного голосования проголосовали уже 842 тысячи москвичей. Как сообщила председатель Московской городской избирательной комиссии Ольга Кириллова, никаких жалоб или значимых нарушений не зафиксировано.