Режим работы вестибюлей станции метро «Охотный ряд» изменится 10 сентября

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Россия, Москва, метро Охотный Ряд Карта всех событий

В связи с праздничными мероприятиями ко Дню города на станции метро «Охотный ряд» изменится режим работы вестибюлей. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города в пятницу, 9 сентября.

— С 5:30 утра 10 сентября до окончания праздничных мероприятий на станции «Охотный ряд» изменится режим работы вестибюлей. Северный вестибюль (выходы № 8–9) будет работать только на выход и пересадку, южный (выходы № 1–7) только на вход, — говорится в сообщении.

Также в местах проведения мероприятий могут быть ситуативные ограничения входа и выхода на прилегающих станциях метро по требованию полиции, передает Telegram-канал ведомства.

Из-за празднования Дня города ряд улиц в центре Москвы перекроют с 5 по 12 сентября. Так, с 00:00 10 сентября до 23:59 11 сентября будут закрыты улица Петровка и примыкающие к ней Рахмановский и Крапивенский переулки, а также улица Неглинная.Также с 00:01 8 сентября до 8:00 12 сентября будет перекрыт участок улицы Тверской от Пушкинской площади до Охотного Ряда, по нескольким соседним переулкам.