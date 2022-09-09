В первый день выборов в Москве онлайн проголосовало более миллиона человек

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

На выборах муниципальных депутатов в Москве более миллиона человек проголосовали через систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Об этом в пятницу, 9 сентября, сообщил заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.

— На сегодня, цифра на 20:00 — дистанционно проголосовало 1006499 москвичей. Цифра от года к году растет. При этом традиционно на избирательных участках в абсолютном выражении на 20:00 проголосовало 195 тысяч 824 избирателя, — заявил он.

В столице в пятницу стартовало голосование на выборах депутатов представительных органов местного самоуправления. Москвичи до 11 сентября смогут принять участие в голосовании на избирательном участке или на онлайн-платформе. При этом уточняется, что цифровые ключи исключают какие-либо кибератаки при подсчете результатов, а также надежно шифруют голоса избирателей.

На столичных выборах работает более 15 тысяч наблюдателей. Как отметил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2022 году Вадим Ковалев, на местах проведения задействованы группа разбора, мобильные группы, а также специалисты из видеоцентра.