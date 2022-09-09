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Общественный штаб: Итоги первого дня выборов в Москве сравнимы с прошлогодними данными

Лейла Алиева
Город
Общественный штаб: Итоги первого дня выборов в Москве сравнимы с прошлогодними данными
Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

Итоги первого дня выборов муниципальных депутатов в Москве можно сопоставить с прошлогодними данными. Об этом в пятницу, 9 сентября, сообщил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами Вадим Ковалев.

— Итоги первого дня выборов сравнимы с прошлогодними данными, когда в Москве уже применялось онлайн-голосование. Это говорит о том, что оно стало привычным, удобным инструментом для москвичей, — отметил он.

Ковалев добавил, что видеонаблюдение за закрытыми участками будет длиться всю ночь.

Более миллиона человек 9 сентября проголосовали через систему дистанционного электронного голосования. Электронное голосование предпочли 1 006 499 избирателей, а на участках города проголосовали 195 824 человека.

В столице в пятницу стартовало голосование на выборах депутатов представительных органов местного самоуправления. Москвичи до 11 сентября смогут принять участие в голосовании на избирательном участке или на онлайн-платформе. При этом уточняется, что цифровые ключи исключают какие-либо кибератаки при подсчете результатов, а также надежно шифруют голоса избирателей.

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