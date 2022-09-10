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В США рассказали об ответственности для тех, кто не будет следовать лимиту цен на нефть

Егор Провоторов
В мире
В США рассказали об ответственности для тех, кто не будет следовать лимиту цен на нефть
Фото: depositphotos

Заместитель главы Минфина США Адевале Адейемо в пятницу, 9 сентября, заявил, что режим лимита цен на нефть из России, который намерены ввести Штаты и их партнеры, будет предусматривать ответственность для тех, кто попытается скрыть происхождение или реальную стоимость закупленной ими нефти.

По словам чиновника, последствия будут определяться рамками внутреннего законодательства тех юрисдикций, которые будут выполнять режим потолка цен, пишет ТАСС.

Он отметил, что в Штатах осознают, что решающее значение для снижения цен на энергоресурсы имеет обеспечение непрерывного потока как можно большего количества нефти на мировой рынок.

Введение странами ЕС и США эмбарго на закупки нефти из России привело к резкому росту цен, что позволило Москве перенаправить большие объемы сырья на иные рынки, в первую очередь в Китай и Индию. Брюссель и Вашингтон несут убытки, включая вторичный эффект в виде инфляции.

В этом же заявлении Адейемо рассказал, что будет делать Россия в случае ограничения цен на нефть. По его словам, Москва не откажется от экспорта этого энергоресурса.

Нефть Россия США Ограничения
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