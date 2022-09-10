Стало известно об обысках ФБР у 35 сторонников Трампа

Фото: Whitehouse

В минувший четверг, 8 сентября, агенты ФБР провели обыски у 3,5 десятков сторонников бывшего президента США Дональда Трампа, сообщил бывший советник политика Стив Бэннон представителям американской прессы.

В четверг и сам Бэннон получил обвинения по шести пунктам, которые включают отмывание денег, преступный сговор и обман сторонников Трампа «с целью завладеть их собственностью» при сборе средств на строительство стены на границе с Мексикой, которая была средством для борьбы с незаконной миграцией. Позднее экс-советник Трампа был выпущен на свободу под залог, пишет РИА Новости.

— ФБР провело 35 обысков у высокопоставленных членов MAGA (политическое движение Make America Great Again) и сторонников Трампа, — заявил американский политик журналистам.

По словам Бэннона, агенты американских спецслужб «вышибали двери и заваливали людей», изымая при этом огромное количество предметов и устройств при обысках. Также он сравнил фбровцев с представителями Гестапо в нацистской Германии.

В начале августа сотрудники ФБР изъяли 11 комплектов секретных документов при обыске в доме Трампа.