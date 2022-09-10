В МЧС рассказали о локализации пожара в уфимском торговом центре

Фото: МЧС / Рязанская область

Пожар на территории уфимского торгового центра «Меркурий» локализован на площади 5,4 тысячи квадратных метров, сообщает в ночь на субботу, 10 сентября, пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Серьезное возгорание произошло вечером в пятницу, 9 сентября. Первоначально сообщалось, что площадь пожара составляет 1,5 тысячи квадратных метров. При этом данных о пострадавших до сих пор не поступало.

— Пожар в уфимском торговом центре «Меркурий» локализован на площади 5,4 тысячи квадратных метров, — говорится в сообщении, опубликованном на официальном канале МЧС в Telegram.

Также в спасательном ведомстве рассказали, что на территории ТЦ был расположен контактный зоопарк. Из него были спасены 56 животных, среди которых еноты, лисы, обезьяны, совы и другие. Ни один питомец в результате пожара не пострадал.

В начале сентября в Курске загорелся торговый центр. Возгорание произошло в ТЦ, который расположен на проспекте Хрущева. По предварительным данным, возгорание началось в магазине распродаж недалеко от фитнес-центра.