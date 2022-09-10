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На Украине возмутились венгерским учебником географии из-за описания Крыма

Егор Провоторов
В мире
На Украине возмутились венгерским учебником географии из-за описания Крыма
Фото: Unsplash

Старшеклассникам из Венгрии преподают географию по учебникам, которая противоречит позиции Украины относительно принадлежности Крыма. На этом заострил внимание в статье для издания Espreso украинский журналист Богдан-Олег Горобчук.

Обозреватель был удивлен упоминанием Карпат в качестве «единственных высоких гор» на территории страны. Мнение публициста, посчитавшего такую позицию попыткой лишить Киев «суверенитета» над возвышенностями в Крыму, совпало с официальной позицией украинского правительства, пишет ФАН.

До этого представитель министерства иностранных дел Украины Олег Николенко потребовал от венгерских властей внести корректировки в содержание официального учебного пособия, по которому в соседней стране учат детей.

Также Горобчук был зол на то, что причиной возвращения Крыма в состав России был назван этнический конфликт между жителями полуострова и континентальной части Украины. Авторы учебников подчеркнули, что россияне исконно составляют большую часть населения региона.

В завершение своей реплики журналист потребовал от создателей методических материалов внести несколько негативных фактов о России. Горобчука не устроило, что РФ описывается только как самая большая в мире и обладающая самым глубоким на планете озером.

В минувший вторник, 6 сентября, обозреватель издания Die Welt Кристоф Шильтц объяснил, что Украина не сможет вернуть себе полуостров Крым, так как ВСУ зависят от поставок вооружений из Германии, которая не хочет спонсировать страну.

Украина Венгрия Крым возмущение
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