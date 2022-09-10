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Старшеклассникам из Венгрии преподают географию по учебникам, которая противоречит позиции Украины относительно принадлежности Крыма. На этом заострил внимание в статье для издания Espreso украинский журналист Богдан-Олег Горобчук.

Обозреватель был удивлен упоминанием Карпат в качестве «единственных высоких гор» на территории страны. Мнение публициста, посчитавшего такую позицию попыткой лишить Киев «суверенитета» над возвышенностями в Крыму, совпало с официальной позицией украинского правительства, пишет ФАН.

До этого представитель министерства иностранных дел Украины Олег Николенко потребовал от венгерских властей внести корректировки в содержание официального учебного пособия, по которому в соседней стране учат детей.

Также Горобчук был зол на то, что причиной возвращения Крыма в состав России был назван этнический конфликт между жителями полуострова и континентальной части Украины. Авторы учебников подчеркнули, что россияне исконно составляют большую часть населения региона.

В завершение своей реплики журналист потребовал от создателей методических материалов внести несколько негативных фактов о России. Горобчука не устроило, что РФ описывается только как самая большая в мире и обладающая самым глубоким на планете озером.

В минувший вторник, 6 сентября, обозреватель издания Die Welt Кристоф Шильтц объяснил, что Украина не сможет вернуть себе полуостров Крым, так как ВСУ зависят от поставок вооружений из Германии, которая не хочет спонсировать страну.