Сухую и облачную погоду пообещали москвичам 10 сентября

Фото: Роман Силетских / Вечерняя Москва

Сухая погода с переменной облачностью, однако без осадков прогнозируется в субботу, 10 сентября, на территории Москвы и Московской области.

По информации, опубликованной на сайте Гидрометцентра России, воздух в двух регионах прогреется до 17 градусов выше нуля. Будет дуть слабый ветер. Атмосферное давление составит 757 миллиметров ртутного столба.

Накануне руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов поделился информацией, согласно которой бабье лето с высокой долей вероятности наступит в Центральной России после 19 сентября и продлится неделю — до 26 сентября.

По его словам, с 12 сентября температура воздуха днем будет подниматься до плюс 14–16 градусов, а ночью опускаться до 5–7 градусов тепла. Такие значения близки к климатической норме, уточнил Шувалов. При этом в Санкт-Петербурге, по словам специалиста, будет «лишь подобие» бабьего лета.