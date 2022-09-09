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Синоптик сообщил, когда придет бабье лето в Центральную Россию

Юлия Курганова
Общество
Синоптик сообщил, когда придет бабье лето в Центральную Россию
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Бабье лето с высокой вероятностью наступит в Центральной России после 19 сентября. Об этом сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Он рассказал, что период теплой и сухой погоды, который принято называть бабьим летом, продлится в Центральной России примерно с 19 по 26 сентября.

— Бабье лето у нас в принципе по прогнозу рассчитывается с 19 по 26 сентября. Очень похоже на то, что именно на эту неделю придется долгожданное бабье лето — период теплой и сухой погоды продолжительностью не менее трех-пяти дней, которого все ждут с 1 сентября, — заявил синоптик в интервью радио Sputnik.

По его словам, с 12 сентября температура воздуха днем будет подниматься до плюс 14 — 16 градусов, а ночью опускаться до 5 — 7 градусов тепла. Такие значения близки к климатической норме, уточнил Шувалов.

Жителям столицы пообещали улучшение погоды в пятницу, 9 сентября. По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, в предстоящие выходные атмосферное давление будет повышено, осадки маловероятны. По ночам столбики термометра будут опускаться до отметки 0 — плюс 5 градусов, днем потеплеет до плюс 11 — 16 градусов.

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