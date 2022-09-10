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Второй день голосования за муниципальных депутатов стартовал на избирательных участках Москвы

Анастасия Колоскова
Город
Второй день голосования за муниципальных депутатов стартовал на избирательных участках Москвы
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Все столичные избирательные участки открылись в субботу, 10 сентября, в 08:00 и начали работу в штатном режиме. Об этом сообщили в пресс-службе Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2022 году.

— Все наши наблюдатели с помощью специального мобильного приложения сообщили о том, что вышли на избирательные участки. Кроме того, в приложении «Мобильный наблюдатель» предусмотрена и функция отчета о пребывании на участке в течение дня, — отметил руководитель общественного штаба Вадим Ковалев.

Уточняется, что избиратели могли отдать голоса на протяжении всей ночи. По данным общественного штаба, с начала выборов муниципальных депутатов было выдано 1 100 078 электронных бюллетеней, говорится в сообщении.

Накануне в штабе сообщили, что первый день выборов муниципальных депутатов в столице прошел без нарушений.

В штабе добавили, что голосование проходит в 125 из 146 муниципальных образований столицы. При этом все системы работают штатно, а жители города принимают активное участие в выборах.

Голосование на выборах депутатов представительных органов местного самоуправления стартовало в пятницу. Москвичи до 11 сентября смогут принять участие в голосовании на избирательном участке или на онлайн-платформе. При этом цифровые ключи исключают какие-либо кибератаки при подсчете результатов, а также надежно шифруют голоса избирателей.

Для тех, кто в этот день принял участие в электронном голосовании, в субботу состоится первый розыгрыш по программе «Миллион призов». В прямом эфире телеканала «Москва 24» среди горожан разыграют автомобили и призовые баллы.

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