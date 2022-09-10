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На портале «Узнай Москву» появились новые маршруты ко Дню города

Полина Долганова
Город
На портале «Узнай Москву» появились новые маршруты ко Дню города
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Департамент культурного наследия разработал ко Дню города девять новых маршрутов по историческим местам столицы. Ознакомиться с ними можно на портале «Узнай Москву».

— Мы дополнили маршруты ко Дню города викториной из 10 вопросов. Первые 10 жителей, которые верно ответят на все вопросы, получат памятные призы, — рассказал глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

Каждый из маршрутов посвящен определенной эпохе в истории России и конкретному архитектурному стилю.

Так, например, москвичи смогут полюбоваться старинными храмами в рамках маршрута «Москва под сводами», а насладиться красотой особняков и театров в стиле модерн поможет экскурсия «Москва модерновая».

Не оставит равнодушным и прогулка «Москва советская», которая даст возможность увидеть самые яркие объекты конструктивизма в городе, передали на официальном портале мэра Москвы.

Кроме того, в цифровом туристическом сервисе Russpass появились три маршрута по Москве, которые помогут горожанам увидеть главные достопримечательности столицы в День города.

Первый маршрут будет брать начало на ВДНХ, где в честь праздника на асфальте сделают надпись «Я люблю Москву» площадью более 1,3 тысячи квадратных метров, пройдут зажигательные выступления мастеров верховой езды и состоится фестиваль «Путешествие в красках».

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