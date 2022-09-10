Аналитик Юшков рассказал, когда Евросоюз может установить потолок цен на российский газ

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Европейские страны могут установить потолок цены на газ из России, однако это произойдет после того, как пройдет зимний сезон. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» выразил аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

— Они могут обозначить, что согласны с ограничением цены. Но лучше к этому вопросу вернуться после окончания отопительного сезона, чтобы хотя бы избежать гигантских рисков. Могут поделить Европу на тех, кого обяжут этот потолок ввести, и тех, кого не обяжут, — отметил специалист.

По его мнению, в настоящее время европейские страны будут заняты вопросами экономии. По крайней мере с их стороны это было бы рационально, считает Юшков.

Эксперт добавил, что в ЕС наблюдается сложная ситуация — экономика не справляется из-за цен на газовое топливо. Если ситуация не изменится к лучшему, то проблемы будут усиливаться.

Юшков подытожил, что Евросоюз не хочет довести ситуацию до критической точки.

10 сентября обозреватель издания The Telegraph Том Рис сообщил, что предупреждение президента России Владимира Путина вынудило Европейский союз отказаться от предложения ввести ограничения цен на газ.