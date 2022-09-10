The Telegraph: EC передумал вводить потолок цен на газ после ультиматума Путина

Фото: Администрация президента РФ

Предупреждение президента России Владимира Путина вынудило Европейский союз отказаться от предложения ввести ограничения цен на газ. Об этом в субботу, 10 сентября, сообщил обозреватель издания The Telegraph Том Рис.

— Брюссель не стал ограничивать цены на российский газ после предупреждения Путина о приостановке поставок в случае принятия подобного решения, — отмечается в публикации.

Рис отметил, что министры на совещании попросили Европейскую комиссию подготовить план мероприятий по снижению уровня напряженности на энергетических рынках. Обозреватель констатирует, что в настоящее время страны ЕС переживают острый кризис, который вызван скачком цен на энергоносители и их дефицитом.

По его мнению, власти европейских стран экстренно пытаются подготовиться к суровой зиме, передает РИА Новости.

Известно, что Еврокомиссия предложила ограничить цену на российский газ до 50 евро за мегаватт-час. Однако представители ЕК назвали подобное решение рискованным шагом.

Комментируя предложение, президент России Владимир Путин назвал глупостью данную идею. По словам главы государства, если Европе не нужен российский газ, то он будет направлен в другие страны.

В ходе экстренной встречи министров энергетики стран ЕС 9 сентября Еврокомиссия вынесла предложение о требовании от стран блока сократить расход электроэнергии в общей сложности на 10 процентов по сравнению со среднемесячным показателем за последние пять лет и еще на 5 процентов сверх этого в пиковые часы.

Также Еврокомиссия предложила ввести лимит цен на российский газ. Однако согласовать эту инициативу не удалось. Лишь три страны поддержали ее, остальные требуют пересмотреть условия.