Тверскую улицу открыли для гуляний в честь Дня города

Фото: mos.ru / Юлия Иванко

Россия, Москва, Тверская улица Карта всех событий

Одной из главных площадок, где пройдут праздничные мероприятия в честь 875-летия Москвы, стала Тверская улица и одноименный бульвар.

Основными темами на Тверской улице станут «Город: детали. Москва в движении» и «Москва — Донбасс».

Здесь можно узнать о знаменитых уроженцах Донбасса — Владимире Дале, Архипе Куинджи, Сергее Прокофьеве, Нонне Мордюковой и других. Гости смогут принять участие в более 120 мастер-классов, а также посетить матчи и встречи с донбасскими спортсменами.

На Тверском бульваре 90 российских дизайнеров представят свои коллекции. Здесь можно будет купить оригинальные украшения, товары для дома, а также послушать лекции о моде и получить советы от визажистов.

Также горожан приглашают побывать на митапах — встречах для обмена опытом, финале шахматного турнира «Московские сезоны» и принять участие в пленэре. Кроме того, на Тверской улице открыта кинологическая площадка и проходят открытые уроки по игре в городки.

В рамках юбилейно программы на Тверской улице пройдут выступления уличных оркестров с классическим и современным репертуаром, передает официальный сайт мэра Москвы.

В рамках праздничной программы в честь 875-летия Москвы в городе 10 и 11 сентября пройдет более 200 мероприятий, в том числе концерты, театрализованные представления, фестивали, ярмарки и другие события, которые не оставят равнодушными ни взрослых, ни детей.