Дептранс предупредил о возможных ограничениях в метро и МЦК из-за концерта в «Лужниках»

Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Московское центральное кольцо, станция Лужники Карта всех событий

Ситуативные ограничения на вход и выход возможны на ряде станций метро и МЦК в связи с проведением концерта на стадионе «Лужники». Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в субботу, 10 сентября.

— Сегодня в 19:00 на стадионе «Лужники» пройдет концерт. Будьте внимательны: по требованию полиции на станциях мосметро «Спортивная», «Фрунзенская», «Воробьевы горы», «Парк культуры» и МЦК «Лужники» возможны ситуативные ограничения входа/выхода, — говорится в сообщении.

Пассажирам рекомендовали купить билеты на обратную поездку в метро заранее. Помимо этого, оплатить проезд можно банковской картой прямо на турникетах, отмечается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Праздничные мероприятия в честь Дня города подготовили для москвичей и на Северном речном вокзале. В настоящее время на вокзале работает детская зона с аниматорами.

Кроме того, там проходят творческие мастер-классы, а на главной сцене можно насладиться праздничным концертом. Понаблюдать за выступлениями артистов можно будет до 19:00.