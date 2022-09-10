Путин заявил о рекордных темпах строительства жилья в Москве

Фото: Администрация президента РФ

Объемы строительства жилья в Москве в 2021 году побили абсолютный рекорд города. Об этом заявил президент России Владимир Путин в субботу, 10 сентября.

— В прошлом году московские строители ввели почти 8 миллионов квадратных метров жилья. Я хочу обратить ваше внимание — и присутствующих в зале, и всех москвичей, — это абсолютный рекорд за всю историю города, — сказал глава государства.

Он подчеркнул, что Москва даже побила рекорд жилищного строительства 1960-1970-х годов. Вместо старых пятиэтажек и бывших промзон в городе появляются современные кварталы со школами, детскими садами и парками, отметил президент.

Раньше социальных объектов в Москве не хватало, однако сейчас власти города решили эту проблему, передает слова Путина РИА Новости.

10 сентября Путин и мэр Москвы Сергей Собянин открыли Международный центр самбо и Международный центр бокса в «Лужниках». Работы на объекте начались в июле 2020 года, а завершились в июне 2022 года.

Кроме того, Путин поздравил москвичей с Днем города. Он добавил, что столица заслуженно считается одним из самых красивых и комфортных для жизни городов в мире.