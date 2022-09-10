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Фасады станций метро Москвы украсили подсветкой в честь Дня города

Полина Долганова
Город
Фасады станций метро Москвы украсили подсветкой в честь Дня города
Фото: Telegram / Дептранс Москвы
Россия, Москва, метро Рижская Карта всех событий

Праздничная подсветка появилась на фасадах ряда станций метро в честь Дня города. Об этом в субботу, 10 сентября, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— На фасадах станций появилась красивая подсветка, которая отражает развитие московского транспорта, — от конной повозки до современного и экологичного электробуса, — говорится в сообщении.

Так, иллюминацию можно увидеть на станциях «Рижская», «Бауманская», «Чистые пруды», «Кутузовская» (МЦК), «Площадь Революции», «Арбатская» (Филевская линия), «Таганская» (Кольцевая линия).

При этом рядом с некоторыми станциями установили инсталляции «Два сердца» столицы. Среди них — «Чистые пруды», «Арбатская» (Филевская линия), «Кропоткинская», «Площадь Революции», «Улица 1905 года», «Октябрьская» (Калужско-Рижская линия), «Маяковская», «Таганская» (Таганско-Краснопресненская линия), «Парк Культуры» (Кольцевая), «Проспект Мира» (Кольцевая), передает Telegram-канал ведомства.

Цветочные арки и арт-объекты украсили столицу ко Дню города. Так, всего Москву украсили свыше 4,3 тысячи флагов. Главным элементом декоративных конструкций стали слово «Москва» и цифра 875, которая соответствует возрасту столицы.

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