Путин заявил о техническом превосходстве Москвы над другими мегаполисами

Фото: Администрация президента РФ

Москва по скорости технического прогресса превосходит многие мегаполисы мира. Об этом заявил президент России Владимир Путин в субботу, 10 сентября.

— По дерзости замыслов и скорости исполнения задуманного, а это целый ряд важнейших направлений, Москва превосходит, без всякого сомнения и преувеличения, крупнейшие мировые центры. Все это результат масштабной программы развития, которую город воплощает в жизнь в последние десятилетия, — сказал глава государства на мероприятии, посвященном празднованию Дня города.

Он подчеркнул, что Москва является одним из самых красивых и удобных для жизни городов планеты. Каждый год столица на глобальном уровне подтверждает свою конкурентоспособность, в том числе по привлечению талантливых кадров, а также по темпам экономических, инфраструктурных и социальных перемен, передает слова Путина РИА Новости.

Путин также заявил, что объемы строительства жилья в Москве в 2021 году побили абсолютный рекорд города. Он подчеркнул, что столица даже побила рекорд жилищного строительства 1960–1970-х годов.