Лавров призвал не напоминать США о визах для России на Генассамблею ООН

Фото: МИД РФ

Глава МИД Сергей Лавров обратился к коллегам с просьбой больше не напоминать США о том, что для участия в Генассамблее ООН делегации из России необходимы американские визы.

— У американцев есть свои обязательства, у генерального секретаря ООН есть обязательство обеспечивать участие всех делегаций в мероприятиях ООН, включая, конечно же, Генеральную ассамблею. Поэтому посмотрим, — сказал Лавров в эфире канала «Россия 1».

По поручению президента России Владимира Путина глава МИД должен стать главой российской делегации на сессии Генассамблеи, однако дипломаты из РФ до сих пор не получили американские визы, которые дадут им возможность въехать на территорию Соединенных Штатов, где планируется провести заседание.

3 сентября постоянный представитель России при ООН Василий Небензя попросил генсека ООН Антониу Гутерреша побудить Соединенные Штаты выдать визы российской делегации для участия в неделе высокого уровня сессии Генеральной ассамблеи ООН.

Cаммит на полях Генассамблеи ООН пройдет с 20 по 26 сентября и предполагает очное участие всех заинтересованных делегаций.