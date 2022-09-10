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Андрей Бочкарев: На северном участке МСД построили десяток мостов и эстакад

Полина Долганова
Город
Андрей Бочкарев: На северном участке МСД построили десяток мостов и эстакад
Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Ярославское шоссе Карта всех событий

Десять путепроводов, мостов и эстакад возвели на протяжении северного участка Московского скоростного диаметра (МСД) от Ярославского до Дмитровского шоссе. Об этом в субботу, 10 сентября, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Всего в рамках строительства участка специалисты построили и реконструировали 22 километра дорог. Заммэра отметил, что строительство МСД проводится в условиях плотно застроенного города, что оказывает влияние на характер работ.

Так, в рамках строительства применяются специальные передовые методы, которые дают возможность работать без остановки движения транспорта.

Бочкарев подытожил, что для безопасности горожан на участке также открыли два подземных перехода рядом со станцией МЦК «Ботанический сад» и в районе дома 16 в Сигнальном проезде.

10 сентября президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин открыли участок МСД от Ярославского до Дмитровского шоссе. Церемония открытия прошла в режиме видео-конференц-связи.

Путин и Собянин связывались со строителями из концертного зала «Зарядье», где проходил концерт в честь Дня города Москвы.

Москва Андрей Бочкарев Московский скоростной диаметр (МСД)
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