Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

«У нее эмфизема легких»: Соседов призвал Ротару вернуться в Ялту из-за здоровья

Полина Долганова
Общество
«У нее эмфизема легких»: Соседов призвал Ротару вернуться в Ялту из-за здоровья
Фото: t.me/rotaru_sofia

Музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что певице Софии Ротару необходимо уехать из родного села Маршинцы, куда она прибыла недавно, и вернуться в Ялту.

— У нее эмфизема легких, ей показан только крымский климат. В Киеве ей жить очень тяжело, в Москве — и подавно. Она здесь задыхалась всегда. Поэтому в Крыму всегда жила, была там «и царь, и Бог», — цитирует Соседова издание StarHit.

Недавно София Ротару решила прервать длительное молчание и сообщила, что очень переживает насчет нынешней ситуации на Украине.

Она вернулась в родное село Маршинцы, где провела свое детство. Поездка в другие места пока не планируется, рассказала певица в посте в соцсетях. По словам ее сына Руслана Евдокименко, она чувствует себя «более-менее», но пребывает в плохом настроении.

До этого российский шоумен Никита Джигурда заявил, что решившие покинуть Россию артисты самостоятельно наказали себя, «ликвидировав» собственное творчество.

Знаменитости Сергей Соседов София Ротару
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Инструкции
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

XXI век: человек и техника

Андрей Лукутин
Андрей Лукутин

К традициям пусть приобщает семья

Юрий Московский
Юрий Московский

Русское никуда не исчезнет

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Проводили лето весело с песнями и рекордами

Ольга Беликова
Ольга Беликова

Впечатлились даже аргентинцы

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Первый шаг навстречу новому Русскому миру

Александр Алпатов
Александр Алпатов

Встречаем рассвет одними из первых

Все мнения
О проекте