«У нее эмфизема легких»: Соседов призвал Ротару вернуться в Ялту из-за здоровья

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Музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что певице Софии Ротару необходимо уехать из родного села Маршинцы, куда она прибыла недавно, и вернуться в Ялту.

— У нее эмфизема легких, ей показан только крымский климат. В Киеве ей жить очень тяжело, в Москве — и подавно. Она здесь задыхалась всегда. Поэтому в Крыму всегда жила, была там «и царь, и Бог», — цитирует Соседова издание StarHit.

Недавно София Ротару решила прервать длительное молчание и сообщила, что очень переживает насчет нынешней ситуации на Украине.

Она вернулась в родное село Маршинцы, где провела свое детство. Поездка в другие места пока не планируется, рассказала певица в посте в соцсетях. По словам ее сына Руслана Евдокименко, она чувствует себя «более-менее», но пребывает в плохом настроении.

До этого российский шоумен Никита Джигурда заявил, что решившие покинуть Россию артисты самостоятельно наказали себя, «ликвидировав» собственное творчество.