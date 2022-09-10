Дептранс рассказал о выставленном на Тверской улице вагоне метро

Фото: Telegram / Дептранс Москвы

Россия, Москва, Тверская улица Карта всех событий

Вагон поезда метро «Москва-2020» стал самым популярным экспонатом Дептранса на фестивале «День города», который проходит на Тверской улице. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в субботу, 10 сентября.

— Впервые в истории на одной из главных улиц столицы разместили самый инновационный вагон метро. Он стал самым популярным объектом, из желающих побывать внутри даже выстроилась очередь, — говорится в сообщении.

Все желающие еще могут побывать внутри внутри вагона — экспонат будет работать до 22:00 10 сентября и до 20:00 11-го числа. Помимо этого, ведомство установило на Тверской улице огромную букву «М» и стенд с формой сотрудников подземки разных лет, а также устроило выступления артистов проекта «Музыка в метро», передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

В Москве с 10 по 11 сентября пройдет праздничная программа, приуроченная ко Дню города. Столичный департамент культуры организует четыре центральные площадки в рамках празднования, где горожане и гости столицы смогут принять участие в интерактивных программах.